揚明光Q3陷虧損侵蝕上半年獲利 前三季每股虧損0.02元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-23 19:03

揚明光學 (3504-TW) 今年來連二季的獲利卻抵不上第三季的單季虧損，揚明光今 (23) 日公布 2025 年最新財報，第三季稅後虧損 1008 萬元，較上季由盈轉虧並去年同期虧損擴大，單季每股虧損 0.09 元，前三季稅後虧損 186 萬元，每股虧損 0.02 元。

揚明光第三季陷虧損侵蝕上半年獲利，前三季每股虧損0.02元。(鉅亨網記者張欽發攝)

揚明光 2025 年第三季營收 6.47 億元，毛利率 17.02%，季增 0.51%，年增 1.71 個百分點，單季稅後虧損 1008 萬元，較上季由盈轉虧並去年同期虧損擴大，單季每股虧損 0.09 元。

揚明光 2025 年前三季營收 20.02 億元，毛利率 16.19%，年增 5.96 個百分點，稅後虧損 186 萬元，較去年同期的虧損 2.96 億元明顯收歛，每股虧損 0.02 元。

揚明光表示，第三季營業收入 6.47 億元，相較上季，車用產品因 Lidar 鏡頭與智慧頭燈需求上升，出貨成長；3D 列印產品因非中國區客戶庫存陸續去化完畢，需求回溫，出貨較上季增加；光學元件類產品因傳統投影光學零組件客戶於上季提前備貨，致第三季出貨較上季減少；取像光學受智能家居鏡頭客戶機種轉換影響，出貨減少；微投光機產品持續需求低迷。