鉅亨研報 2025-10-23 17:31

‌



震盪盤總被洗出場？三種智慧單工具助您提升短線勝率！ (圖:shutterstock)

‌



近期盤勢狀況與交易痛點分析

近期台股維持在高檔區間震盪整理，市場波動度顯著提升。台股加權指數今（23）日開低震盪，盤中最低來到 27,371.67 點，隨後跌勢收斂。AI 概念股在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股走弱影響整體偏弱，資金轉趨保守。終場加權指數下跌 126.03 點，收 27,522.88 點。

面對高波動、高分歧的市場環境，投資人常面臨以下挑戰：

速度挑戰：突發利多或利空時，手動下單不及，錯失最佳進出場時機。 人性挑戰： 股價上漲時捨不得賣，下跌時不敢停損，導致獲利回吐或虧損擴大。 波段挑戰： 想參與強勢股波段行情，又擔心短線震盪被洗出場。

永豐金證券大戶投 APP 的快速單、移動出場單、停損停利單三大智慧單功能，正是為了解決這些實戰痛點，協助投資人實現交易紀律與效率的自動化。以下內容為大家介紹智慧單的功能詳解與實戰應用。

智慧單功能詳解與實戰應用

1. 什麼是快速單？

快速單是大戶投 APP 智慧單功能之一。投資人可預先設定個股、觸發條件（如漲幅 ≥3% 或股價 ≥ 前高），系統在盤中即時監控。一旦符合條件，即會依照預設的委託條件自動送出買賣委託，幫助投資人快速反應市場變化，減少操作步驟與等待時間。

2. 快速單適合誰？

快速單的設計，是為了讓交易更有效率、更即時，特別適合：

短線交易者： 追求短線價差，需快速反應市場波動，搶得最佳進出場時機。

追求短線價差，需快速反應市場波動，搶得最佳進出場時機。 喜歡掌握即時行情的投資人： 希望能在股價有反應的第一時間做出買賣決策。

希望能在股價有反應的第一時間做出買賣決策。 需要高效率操作的專業投資人： 需同時管理多檔股票，大幅提升操作效率，避免漏接行情。

3. 快速單使用情境

突發利多消息追蹤： 盤前出現利多，設定條件監控個股，當股價強勢上漲時自動搶進。

標的波動度放大： 在個股或大盤劇烈波動時，能快速反應，掌握每一秒的行情。

短線操作： 在快節奏的市場中，大幅提升交易效率。

4. 在近期盤勢如何使用快速單？

在近期盤勢變化大、資金快速輪動的環境中，可透過以下手法設定：

個股利多確認： 設定漲幅 >3% 或股價過前高時進場。代表市場對利多消息買單積極，系統自動進場，不錯過關鍵時刻。

設定漲幅 >3% 或股價過前高時進場。代表市場對利多消息買單積極，系統自動進場，不錯過關鍵時刻。 族群強勢延續： 當產業消息發動時，設定快速單追蹤族群中個股，判斷強勢趨勢是否延續。

5. 大戶投 APP- 快速單介面

打開大戶投 APP，並依照以下步驟，即可設定快速單

移動出場單：讓獲利奔跑，鎖定波段報酬

在多變的市場中，選股靠您的判斷，操作執行交給大戶投 APP 智慧單。透過自動化策略，有效減少情緒干擾，讓您在 27,000 點的高波動市場中，依然能夠穩健前行，持續累積投資成果。

1. 什麼是移動出場單？

移動停利／移動停損（Trailing Stop）是一種隨著市場價格變動而自動調整停損（或停利）點的智慧單。它的主要目的是在行情有利時「讓獲利奔跑」，但當行情反轉時，能自動出場，鎖住已經獲得的獲利或限制損失。

運作原理： 投資人設定一個「距離現價的固定價差」或「百分比」作為移動停損的條件（例如：距離最高價 −5%）。當標的價格朝有利方向移動時，出場點會自動隨著價格上移，始終保持預設的距離。一旦價格反轉回落到移動出場點，系統會自動執行賣出。

2. 移動出場單適合誰？

移動出場單的使用情境在於想參與波段行情、追求最大化獲利，但擔心短線震盪被洗出場，或沒空盯盤卻又希望自動控管風險的投資人。

3. 移動出場單使用情境

參與強勢波段行情： 預期個股受惠題材而有上漲空間，但短期波動大。設定移動鎖利條件，股價續創高時，停利點隨著上移。

避免獲利回吐： 當股價創高後出現回檔，跌破移動停利點時，系統自動賣出，有效避免獲利轉盈為虧。

兼顧停損與鎖利： 特別適用於操作高波動個股，進可攻退可守。

4. 在近期盤勢如何使用移動出場單？

面對近期高檔震盪且資金輪動快的盤勢，強勢股短線漲幅不小，風險隨之提升。使用移動出場單鎖住記憶體、 AI 伺服器等高波動、強勢題材個股的獲利，能讓您參與波段的同時，在行情反轉時自動出場，提升獲利穩定度。