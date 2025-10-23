鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過32.68億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格109,251.26美元，24小時漲跌幅+1.16%；以太幣(ETH)現報價格3,880.07美元，24小時漲跌幅+0.91%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達32.68億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達27.92億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達21.55億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅7.78%。
近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅18.3%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅10.9%；ARPA(ARPA)近一週漲幅10.6%。
近一週跌幅：Enzyme(MLN)近一週跌幅38.4%；Ethena(ENA)近一週跌幅14.7%；UMA(UMA)近一週跌幅8.71%。
