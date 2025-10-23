鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過32.79億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-23 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅7.78%。

近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅18.3%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅10.9%；ARPA(ARPA)近一週漲幅10.6%。