盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.13%，報127.43美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間22日22:30股價下跌6.89美元，報127.43美元，跌幅5.13%，成交量93,268（股），盤中最高價133.36美元、最低價127.43美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.02%
  • 近 1 月：+3.23%
  • 近 3 月：+34.81%
  • 近 6 月：+19.77%
  • 今年以來：-21.64%

S&P 5006700.10-0.52%
道瓊指數46744.19-0.38%
NASDAQ22801.03-0.66%
費城半導體6680.35-2.32%
Onto Innovation Inc.125.93-6.25%

