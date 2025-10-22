盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.13%，報127.43美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間22日22:30股價下跌6.89美元，報127.43美元，跌幅5.13%，成交量93,268（股），盤中最高價133.36美元、最低價127.43美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.02%
- 近 1 月：+3.23%
- 近 3 月：+34.81%
- 近 6 月：+19.77%
- 今年以來：-21.64%
