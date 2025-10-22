search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報6632.73點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間22日11:30，費城半導體下跌206.54點（或3.02%），暫報6632.73點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.09%
  • 近 1 月：+8.04%
  • 近 3 月：+19.16%
  • 近 6 月：+82.29%
  • 今年以來：+36.2%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌7.06%；連貫(COHR-US)下跌5.27%；德州儀器(TXN-US)下跌4.9%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.58%；英特爾(INTC-US)下跌4.47%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6622.02-3.18%
Onto Innovation Inc.125.24-6.76%
連貫114.895-4.88%
德州儀器169.125-6.48%
邁威爾科技80.65-4.28%
英特爾36.295-4.79%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty