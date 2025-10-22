盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報6632.73點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日11:30，費城半導體下跌206.54點（或3.02%），暫報6632.73點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.09%
- 近 1 月：+8.04%
- 近 3 月：+19.16%
- 近 6 月：+82.29%
- 今年以來：+36.2%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌7.06%；連貫(COHR-US)下跌5.27%；德州儀器(TXN-US)下跌4.9%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.58%；英特爾(INTC-US)下跌4.47%。
