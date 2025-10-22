鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為235.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.81元上修至4.97元，其中最高估值5.1元，最低估值4.78元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.1(5.05)
|5.86
|7.37
|7.21
|最低值
|4.78(4.78)
|4.98
|5.47
|7.21
|平均值
|4.94(4.83)
|5.42
|6.24
|7.21
|中位數
|4.97(4.81)
|5.35
|6.13
|7.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.77億
|11.55億
|12.63億
|13.66億
|最低值
|10.72億
|11.37億
|12.30億
|13.66億
|平均值
|10.75億
|11.46億
|12.47億
|13.66億
|中位數
|10.75億
|11.47億
|12.48億
|13.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.36
|1.72
|2.03
|2.82
|3.51
|營業收入
|5.86億
|6.64億
|7.67億
|9.29億
|10.42億
詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
