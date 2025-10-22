search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為235.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.81元上修至4.97元，其中最高估值5.1元，最低估值4.78元，預估目標價為235.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.1(5.05)5.867.377.21
最低值4.78(4.78)4.985.477.21
平均值4.94(4.83)5.426.247.21
中位數4.97(4.81)5.356.137.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.77億11.55億12.63億13.66億
最低值10.72億11.37億12.30億13.66億
平均值10.75億11.46億12.47億13.66億
中位數10.75億11.47億12.48億13.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.361.722.032.823.51
營業收入5.86億6.64億7.67億9.29億10.42億

詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

曼哈頓軟體204.66+2.32%

