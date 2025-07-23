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鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體MANH-US的目標價調升至228元，幅度約14%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至228元，調升幅度14%。其中最高估值250元，最低估值200元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予曼哈頓軟體評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀1位。

曼哈頓軟體今(23日)收盤價為225.5901元。近5日股價上漲14%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MANH市場預估目標價

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