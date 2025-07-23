鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.81元，預估目標價為228.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.61元上修至4.81元，其中最高估值4.84元，最低估值4.53元，預估目標價為228.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.84(4.72)
|5.46
|7.37
|7.08
|最低值
|4.53(4.53)
|4.99
|5.84
|7.08
|平均值
|4.76(4.61)
|5.2
|6.22
|7.08
|中位數
|4.81(4.61)
|5.18
|5.94
|7.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.81億
|11.69億
|12.71億
|13.56億
|最低值
|10.60億
|11.29億
|12.30億
|13.56億
|平均值
|10.72億
|11.45億
|12.53億
|13.56億
|中位數
|10.74億
|11.46億
|12.56億
|13.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.36
|1.72
|2.03
|2.82
|3.51
|營業收入
|5.86億
|6.64億
|7.67億
|9.29億
|10.42億
詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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