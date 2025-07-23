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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.81元，預估目標價為228.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.61元上修至4.81元，其中最高估值4.84元，最低估值4.53元，預估目標價為228.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.84(4.72)5.467.377.08
最低值4.53(4.53)4.995.847.08
平均值4.76(4.61)5.26.227.08
中位數4.81(4.61)5.185.947.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.81億11.69億12.71億13.56億
最低值10.60億11.29億12.30億13.56億
平均值10.72億11.45億12.53億13.56億
中位數10.74億11.46億12.56億13.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.361.722.032.823.51
營業收入5.86億6.64億7.67億9.29億10.42億

詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMANH

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