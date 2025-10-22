公股新標竿！臺企銀21項玉山獎入袋第5度奪全國首獎「遺囑+信託」「添好孕」吸睛

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-22 19:12

臺灣企銀玉山獎五連霸並首獲傑出企業獎，由副總統蕭美琴授獎予臺灣企銀總經理李國忠(右)。（圖: 臺企銀提供）

臺灣企銀（2834-TW）以卓越的數位創新與深厚的金融專業，再度榮登國家級榮譽殿堂，第 22 屆國家品牌玉山獎昨 (21) 日舉行頒獎典禮，榮獲「傑出企業」、9 項「最佳產品類」及 9 項「最佳人氣品牌類」獎項，更勇奪 2 座「全國首獎」最高榮耀殊榮，總計高達 21 項大獎，締造公股唯一五連霸全國首獎新紀錄。

臺灣企銀近年積極推動數位金融創新，今年獲獎作品涵蓋智慧防詐、行動金融、高齡友善、綠色永續、信用貸款及信託創新等多元面向，充分展現本行落實普惠金融、推動永續發展的決心，更以百年品牌精神深耕中小企業、引領數位轉型的堅強實力，首度榮膺「傑出企業」殊榮。

臺灣企銀今年度榮獲多項「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」獎項，其中「智防網」與「SIM 卡詐欺防護」，以 AI 防詐科技與電信聯防機制打造全方位跨域智慧防詐網，守護民眾資金安全；「新版企業網銀」結合「企業贏家 APP」，以行動整合化服務協助企業客戶輕鬆掌握營運資金動態，開創數位企業金融新體驗。

此外，「Hokii 社群及數位生活圈」則以數位生態圈策略串聯數位帳戶、數位會員優惠與社群互動，建立年輕世代共感的智慧金融新日常；「行動銀行 APP 樂齡版」導入語音輔助與大字介面設計，打造兼具安全、便利與人性化的智慧服務。

在人本關懷方面，臺灣企銀持續深化相關服務。信託領域以「遺囑＋信託」結合數位科技與跨域專業，提供兼具醫療、長照、保險與法律等面向的整合方案，協助客戶實現「留愛不留憾」的心願；同時推出「添好孕」信用貸款，協助夫妻實現育兒夢想，陪伴家庭從備孕、坐月子到幼兒撫育階段，提供周全支持，並結合「享 e 貸」線上平台落實無紙化流程，讓金融服務兼具溫度與效率。

同時，臺灣企銀亦以實際行動推動 2050 淨零轉型，透過「淨零減碳聯合輔導平台」及多項綠色專案貸款，協助中小企業邁向永續經營，以金融力量實踐社會責任。