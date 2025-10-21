search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報6816.2點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間21日09:56，費城半導體下跌68.83點（或1%），暫報6816.20點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.4%
  • 近 1 月：+10.47%
  • 近 3 月：+19.96%
  • 近 6 月：+83.51%
  • 今年以來：+37.11%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.78%。

部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲5.59%；安森美半導體(ON-US)上漲5.08%；科磊(KLAC-US)上漲4.38%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.89%；美光科技(MU-US)上漲3.58%。

