外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.52%，報0.7961元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日00:40，美元/瑞郎上漲0.0041點漲幅達0.52%，暫報0.7961點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.89%
- 近 1 週：+1.09%
- 近 3 月：+0.88%
- 近 6 月：-1.44%
- 今年以來：-11.43%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日上漲0.09%
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.35%
- 美元/日元相關性0.68，本日上漲0.82%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.14%，報17.4401元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.83%，報32.81元
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大漲0.82%，報151.9元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.32%，報1.2976元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇