鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過24.06億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-21 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：FLOKI(FLOKI)24小時跌幅14.7%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；大零幣(ZEC)24小時跌幅13.8%。

近一週漲幅：愛麗絲(ALICE)近一週漲幅30.9%；DATA(DATA)近一週漲幅20%；KAVA(KAVA)近一週漲幅20%。