鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過24.06億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格107,665.01美元，24小時漲跌幅-3.05%；以太幣(ETH)現報價格3,863.8美元，24小時漲跌幅-4.41%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達24.06億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達20.61億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.51億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：FLOKI(FLOKI)24小時跌幅14.7%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；大零幣(ZEC)24小時跌幅13.8%。
近一週漲幅：愛麗絲(ALICE)近一週漲幅30.9%；DATA(DATA)近一週漲幅20%；KAVA(KAVA)近一週漲幅20%。
近一週跌幅：DEGO(DEGO)近一週跌幅47.5%；Enzyme(MLN)近一週跌幅27.5%；Ethena(ENA)近一週跌幅5.79%。
