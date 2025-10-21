盤後速報 - 新光臺灣半導體30(00904)次交易(22)日除息0.65元，參考價21.25元
鉅亨網新聞中心
新光臺灣半導體30(00904-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。
首日參考價為21.25元，相較今日收盤價21.90元，息值合計為0.65元，股息殖利率2.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/22
|21.90
|0.65
|2.97%
|0.0
|2025/07/18
|18.56
|0.48
|2.59%
|0.0
|2025/04/22
|15.25
|0.15
|0.98%
|0.0
|2025/01/21
|18.71
|0.15
|0.8%
|0.0
|2024/10/21
|18.57
|0.15
|0.81%
|0.0
