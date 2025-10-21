search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 新光臺灣半導體30(00904)次交易(22)日除息0.65元，參考價21.25元

鉅亨網新聞中心


新光臺灣半導體30(00904-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。

首日參考價為21.25元，相較今日收盤價21.90元，息值合計為0.65元，股息殖利率2.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/22 21.90 0.65 2.97% 0.0
2025/07/18 18.56 0.48 2.59% 0.0
2025/04/22 15.25 0.15 0.98% 0.0
2025/01/21 18.71 0.15 0.8% 0.0
2024/10/21 18.57 0.15 0.81% 0.0

