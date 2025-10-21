search icon



盤中速報 - FLOKI大漲14.66%，報0美元

鉅亨網新聞中心


FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內漲幅超過14.66%，最新價格0美元，總成交量達1.23億美元，總市值7.25億美元，目前市值排名第 47 名。

近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,539,885,968,651。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-13.17%
  • 近 1 月：-31.30%
  • 近 3 月：-55.89%
  • 近 6 月：+12.99%
  • 今年以來：-63.57%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

