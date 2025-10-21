search icon



盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)急拉4.26%報159.0元，成交90張

鉅亨網新聞中心


錼創科技-KY創(6854-TW)近5分K漲速4.26%，21日09:13報159.0元，成交90張，今日漲幅為7.8％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

錼創科技-KY創(6854-TW)近5日股價上漲2.43% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 4.43%。集中市場加權指數 上漲 2.84%， 股價波動與大盤表現同步 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-84 張
  • 外資買賣超：-67 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張
  • 融資增減：-11 張
  • 融券增減：+1 張

集中市場加權指數27938.29+0.90%
錼創科技-KY創154.5+4.75%

