盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)急拉4.26%報159.0元，成交90張
錼創科技-KY創(6854-TW)近5分K漲速4.26%，21日09:13報159.0元，成交90張，今日漲幅為7.8％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
錼創科技-KY創(6854-TW)近5日股價上漲2.43% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 4.43%。集中市場加權指數 上漲 2.84%， 股價波動與大盤表現同步 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-84 張
- 外資買賣超：-67 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
- 融資增減：-11 張
- 融券增減：+1 張
