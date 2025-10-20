楊振寧遺孀翁帆：他交出一份滿意的答卷

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-20 04:30

享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧先生，因病醫治無效，於 2025 年 10 月 18 日在北京逝世，享年 103 歲。

楊振寧遺孀翁帆說，他交出一份滿意的答卷。（圖：中新社）

《光明日報》周日（19 日）刊發楊振寧遺孀翁帆一篇題為《他交出了一份滿意的答卷》的悼念短文。

以下為全文：

楊先生離開的時候一定很欣慰。他的一生，為民族的復興，國家的強盛，人類的進步交出了一份滿意的答卷。

楊先生在他快滿九十歲的時候寫下這樣一首詩，我把它翻譯成中文如下：

On Reaching Age Ninety

九十抒懷

Mine has been

我的一生是

A promising life,fully fulfilled,

沐光而行的一生，

如斯如願；

A dedicated life,with purpose and principle,

理想奉獻的一生，

不屈不折；

A happy life,with no remorse or resentment,

幸福圓滿的一生，

無怨無悔。

And a long life……

福壽綿長……

Traversed in deep gratitude.

深深地感恩。

是的，他的一生，是有理想，有奮鬥，有責任，有擔當，有幸福，有感恩的一生。有他多年的陪伴，我何其有幸！

就如《小王子》所講的，我相信，每當夜晚我們仰望星空時，楊先生會在其中的一顆星星上面，對著我們微笑。我們永遠可以從他那裡找到自強不息、厚德載物的力量。