楊振寧遺孀翁帆：他交出一份滿意的答卷
鉅亨網編譯鍾詠翔
享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧先生，因病醫治無效，於 2025 年 10 月 18 日在北京逝世，享年 103 歲。
《光明日報》周日（19 日）刊發楊振寧遺孀翁帆一篇題為《他交出了一份滿意的答卷》的悼念短文。
以下為全文：
楊先生離開的時候一定很欣慰。他的一生，為民族的復興，國家的強盛，人類的進步交出了一份滿意的答卷。
楊先生在他快滿九十歲的時候寫下這樣一首詩，我把它翻譯成中文如下：
On Reaching Age Ninety
九十抒懷
Mine has been
我的一生是
A promising life,fully fulfilled,
沐光而行的一生，
如斯如願；
A dedicated life,with purpose and principle,
理想奉獻的一生，
不屈不折；
A happy life,with no remorse or resentment,
幸福圓滿的一生，
無怨無悔。
And a long life……
福壽綿長……
Traversed in deep gratitude.
深深地感恩。
是的，他的一生，是有理想，有奮鬥，有責任，有擔當，有幸福，有感恩的一生。有他多年的陪伴，我何其有幸！
就如《小王子》所講的，我相信，每當夜晚我們仰望星空時，楊先生會在其中的一顆星星上面，對著我們微笑。我們永遠可以從他那裡找到自強不息、厚德載物的力量。
翁帆是楊振寧第二任妻子，2004 年 12 月 24 日聖誕前夕，28 歲的翁帆與高齡 82 歲的楊振寧註冊結婚。兩人年齡相差 54 歲，這段婚姻一度引發熱議。楊振寧的第一任妻子是中華民國陸軍中將杜聿明的千金杜致禮。
