何衛東落馬！中共四中全會前夕 9上將被開除黨籍、軍籍

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-10-19 04:30

中共二十屆四中全會即將登場，中國國防部周五（17 日）宣布，中共中央軍委副主席何衛東等 9 名上將被開除黨籍、軍籍，待四中全會追認相關處分決定。

中共中央軍委會副主席何衛東。（圖／解放軍報）

中共將於 10 月 20 日至 23 日在北京召開第二十屆中央委員會第四次全體會議。

中國國防部新聞發言人張曉剛周五表示，經黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧 9 人立案審查調查。

張曉剛說，經查，這 9 人嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣，依據相關黨內法規和法律法規，黨中央決定給予 9 人開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

張曉剛稱，給予何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧 8 名中央委員開除黨籍處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

張曉剛提及，此前中央軍委已決定給予以上 9 人開除軍籍處分。

張曉剛表示，對何衛東、苗華、何宏軍等人嚴肅查處，再次表明黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的態度。