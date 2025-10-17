search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 兆豐US優選投等債(00957B)次交易(20)日除息0.07元，參考價13.98元

鉅亨網新聞中心


兆豐US優選投等債(00957B-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。

首日參考價為13.98元，相較今日收盤價14.05元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.51%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 14.05 0.072 0.51% 0.0
2025/09/16 13.77 0.07 0.51% 0.0
2025/08/18 13.28 0.068 0.51% 0.0
2025/07/16 12.63 0.069 0.55% 0.0
2025/06/17 12.77 0.067 0.52% 0.0

兆豐US優選投等債14.05+0.64%

