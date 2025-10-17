盤後速報 - 兆豐US優選投等債(00957B)次交易(20)日除息0.07元，參考價13.98元
鉅亨網新聞中心
兆豐US優選投等債(00957B-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。
首日參考價為13.98元，相較今日收盤價14.05元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.51%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/20
|14.05
|0.072
|0.51%
|0.0
|2025/09/16
|13.77
|0.07
|0.51%
|0.0
|2025/08/18
|13.28
|0.068
|0.51%
|0.0
|2025/07/16
|12.63
|0.069
|0.55%
|0.0
|2025/06/17
|12.77
|0.067
|0.52%
|0.0
