盤後速報 - 中信日經高股息(00956)次交易(20)日除息0.16元，參考價10.16元
鉅亨網新聞中心
中信日經高股息(00956-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.16元。
首日參考價為10.16元，相較今日收盤價10.32元，息值合計為0.16元，股息殖利率1.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/20
|10.32
|0.16
|1.55%
|0.0
|2025/07/16
|9.18
|0.065
|0.71%
|0.0
|2025/04/18
|9.81
|0.11
|1.12%
|0.0
|2025/01/17
|9.62
|0.11
|1.14%
|0.0
