search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 中信日經高股息(00956)次交易(20)日除息0.16元，參考價10.16元

鉅亨網新聞中心


中信日經高股息(00956-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.16元。

首日參考價為10.16元，相較今日收盤價10.32元，息值合計為0.16元，股息殖利率1.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 10.32 0.16 1.55% 0.0
2025/07/16 9.18 0.065 0.71% 0.0
2025/04/18 9.81 0.11 1.12% 0.0
2025/01/17 9.62 0.11 1.14% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
中信日經高股息10.32+0.10%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty