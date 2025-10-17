盤後速報 - 群益半導體收益(00927)次交易(20)日除息0.22元，參考價20.25元
群益半導體收益(00927-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.22元。
首日參考價為20.25元，相較今日收盤價20.47元，息值合計為0.22元，股息殖利率1.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/20
|20.47
|0.22
|1.07%
|0.0
|2025/07/16
|17.55
|0.22
|1.25%
|0.0
|2025/04/18
|15.77
|0.37
|2.35%
|0.0
|2025/01/22
|18.35
|0.37
|2.02%
|0.0
|2024/10/22
|19.49
|0.48
|2.46%
|0.0
