盤後速報 - 群益半導體收益(00927)次交易(20)日除息0.22元，參考價20.25元

群益半導體收益(00927-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.22元。

首日參考價為20.25元，相較今日收盤價20.47元，息值合計為0.22元，股息殖利率1.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 20.47 0.22 1.07% 0.0
2025/07/16 17.55 0.22 1.25% 0.0
2025/04/18 15.77 0.37 2.35% 0.0
2025/01/22 18.35 0.37 2.02% 0.0
2024/10/22 19.49 0.48 2.46% 0.0

群益半導體收益20.47-0.78%

