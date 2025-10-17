search icon



盤中速報 - 恆生科技指數下跌-240.5點至5763.06點，跌幅4.01%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間17日03:11，恆生科技指數下跌240.5點（或4.01%），暫報5763.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.23%
  • 近 1 月：-1.22%
  • 近 3 月：+10.8%
  • 近 6 月：+25.17%
  • 今年以來：+37.77%

焦點個股


衛星及無?通訊概念領跌-5.78%。其中 中播數據(00471-HK) 下跌 14.29% ; 中國鐵塔(00788-HK) 下跌 1.72% ; 亞太衛星(01045-HK) 下跌 1.42% 。

大中華區概念領跌-5.60%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 7.48% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.9% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 下跌 4.61% 。

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數衛星及無?通訊大中華區

