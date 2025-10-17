盤中速報 - 恆生科技指數下跌-180.02點至5823.54點，跌幅3%
截至台北時間17日01:07，恆生科技指數下跌180.02點（或3%），暫報5823.54點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.23%
- 近 1 月：-1.22%
- 近 3 月：+10.8%
- 近 6 月：+25.17%
- 今年以來：+37.77%
焦點個股
衛星及無?通訊概念領跌-8.49%。其中 中播數據(00471-HK) 下跌 21.43% ; 中國鐵塔(00788-HK) 下跌 1.46% ; 亞太衛星(01045-HK) 下跌 1.42% 。
大中華區概念領跌-3.92%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 5.97% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 3.71% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 下跌 3.54% 。
