盤中速報 - FET大跌9.27%，報0.2749美元
鉅亨網新聞中心
FET(FET)在過去 24 小時內跌幅超過9.27%，最新價格0.2749美元，總成交量達0.42億美元，總市值15.34億美元，目前市值排名第 40 名。
近 1 日最高價：0.3071美元，近 1 日最低價：0.2736美元，流通供給量：2,378,108,187。
Fetch.ai是一個旨在連接物聯網（IoT）設備和演算法以實現其集體學習的平臺。 它由位於英國劍橋的團隊於2017年推出。Fetch.ai基於高輸送量分片賬本構建，並提供智慧合約功能來部署機器學習和人工智慧解決方案以分散解決問題。這些開源工具旨在幫助用戶創建生態系統基礎架構並部署商業模型。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-40.53%
- 近 1 月：-54.59%
- 近 3 月：-62.37%
- 近 6 月：-36.38%
- 今年以來：-77.86%
