盤中速報 - Dogwifhat大跌8.43%，報0.53美元
鉅亨網新聞中心
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過8.43%，最新價格0.53美元，總成交量達0.42億美元，總市值5.40億美元，目前市值排名第 57 名。
近 1 日最高價：0.58美元，近 1 日最低價：0.52美元，流通供給量：998,840,090。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-23.09%
- 近 1 月：-43.61%
- 近 3 月：-49.82%
- 近 6 月：+43.65%
- 今年以來：-70.78%
