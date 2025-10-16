盤後速報 - 台新全球AI(00851)次交易(17)日除息1.7元，參考價54.3元
鉅亨網新聞中心
台新全球AI(00851-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。
首日參考價為54.3元，相較今日收盤價56.00元，息值合計為1.7元，股息殖利率3.04%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/17
|56.00
|1.7
|3.04%
|0.0
|2021/10/21
|35.83
|0.33
|0.92%
|0.0
|2020/10/23
|27.88
|0.28
|1.0%
|0.0
