鉅亨速報

盤後速報 - 台新全球AI(00851)次交易(17)日除息1.7元，參考價54.3元

鉅亨網新聞中心


台新全球AI(00851-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。

首日參考價為54.3元，相較今日收盤價56.00元，息值合計為1.7元，股息殖利率3.04%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/17 56.00 1.7 3.04% 0.0
2021/10/21 35.83 0.33 0.92% 0.0
2020/10/23 27.88 0.28 1.0% 0.0

