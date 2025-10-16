盤中速報 - DEGO大漲25.37%，報1.19美元

Dego Finance於2020年推出，是一個去中心化的生態系統，提供了不可替代權杖（NFT）和去中心化金融（DeFi）工具的多樣化組合。 它是一個獨立的，開放的NFT生態系統。允許任何用戶啟動NFT並啟動開採，拍賣和交易，涵蓋產品的整個生命週期。 Dego的NFT協議是用於區塊鏈項目的跨鏈第二層基礎架構，可用於用戶獲取和權杖分配。