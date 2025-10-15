search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.52%，報88.297元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間15日14:20，美元/印度盧比下跌0.458點跌幅達0.52%，暫報88.297點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.41%
  • 近 1 週：-0.09%
  • 近 3 月：+3.31%
  • 近 6 月：+2.84%
  • 今年以來：+3.49%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.42，本日下跌0.25%
  • 美元/瑞郎相關性0.38，本日下跌0.15%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.34，本日下跌0.26%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.38，本日下跌0.16%
  • 紐元/美元相關性-0.35，本日下跌0.12%
  • 歐元/加幣相關性-0.31，本日下跌0.07%

外匯速報

台股首頁我要存股
美元/印度盧比87.985+0.03%
歐元/美元1.1686-0.02%
紐元/美元0.5730+0.11%
加幣/美元0.7126+0.14%

