盤中速報 - 費城半導體大跌2.1%，報6582.33點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日09:30，費城半導體下跌141.14點（或2.1%），暫報6582.33點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.75%
- 近 1 月：+12.03%
- 近 3 月：+18.03%
- 近 6 月：+68.47%
- 今年以來：+35.01%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌3.84%；超捷國際(MCHP-US)下跌3.12%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.9%；美光科技(MU-US)下跌2.78%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌2.78%。
部分成分股表現相對穩健，英特格(ENTG-US)上漲9.89%；芯源系統(MPWR-US)上漲8.54%；安可(AMKR-US)上漲7.78%；和康電訊(MTSI-US)上漲6.83%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲6.68%。
