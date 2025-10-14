外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.11%，報17.4924元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日18:50，美元/南非蘭特上漲0.192點漲幅達1.11%，暫報17.4924點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.51%
- 近 1 週：+0.79%
- 近 3 月：-3.47%
- 近 6 月：-9.52%
- 今年以來：-7.78%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.62，本日上漲0.86%
- 美元/新加坡幣相關性0.61，本日上漲0.23%
- 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日上漲0.55%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
