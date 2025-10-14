盤中速報 - 恆生科技指數下跌-245.54點至5899.97點，跌幅4%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日02:18，恆生科技指數下跌245.54點（或4%），暫報5899.97點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.18%
- 近 1 月：+2.61%
- 近 3 月：+17.09%
- 近 6 月：+25.41%
- 今年以來：+37.54%
焦點個股
航空、航天及國防概念領跌-4.58%。其中 航天控股(00031-HK) 下跌 6.35% ; 中航科工(02357-HK) 下跌 4.23% ; 大陸航空科技控股(00232-HK) 下跌 0.72% 。
鋁概念領跌-4.31%。其中 榮陽實業(02078-HK) 下跌 14.62% ; 中國宏橋(01378-HK) 下跌 4.17% ; 博雷頓(01333-HK) 下跌 3.74% 。
