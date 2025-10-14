search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

盤中速報 - 恆生科技指數下跌-245.54點至5899.97點，跌幅4%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間14日02:18，恆生科技指數下跌245.54點（或4%），暫報5899.97點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.18%
  • 近 1 月：+2.61%
  • 近 3 月：+17.09%
  • 近 6 月：+25.41%
  • 今年以來：+37.54%

焦點個股


航空、航天及國防概念領跌-4.58%。其中 航天控股(00031-HK) 下跌 6.35% ; 中航科工(02357-HK) 下跌 4.23% ; 大陸航空科技控股(00232-HK) 下跌 0.72% 。

鋁概念領跌-4.31%。其中 榮陽實業(02078-HK) 下跌 14.62% ; 中國宏橋(01378-HK) 下跌 4.17% ; 博雷頓(01333-HK) 下跌 3.74% 。

文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數航空、航天及國防

相關行情

台股首頁我要存股
航天控股0.590-6.35%
中航科工4.260-5.12%
大陸航空科技控股0.135-2.17%
榮陽實業0.160-6.43%
中國宏橋25.320-3.95%
博雷頓36.420-2.62%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty