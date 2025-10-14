〈陸股盤後〉貝森特稱川普、習近平仍有望在APEC峰會見面 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-10-14 16:30

中國股市三大指數周二（14 日）收盤同步走低，美國財政部長貝森特周一表示，美國總統川普仍有望在 10 月底於南韓與中國國家主席習近平會面，目前雙方正努力緩解關稅威脅與稀土出口管制引發的緊張局勢。

貝森特稱川普、習近平仍有望在APEC峰會見面，市場不領情。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤跌 0.62% 報 3,865.23 點；深證成指大跌 2.54% 報 12,895.11 點；創業板指重挫 3.99% 報 2,955.98 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.5969 兆元。

盤面上看，半導體、有色、汽車、醫藥類股走低，保險、煤炭、銀行、釀酒、石油族群拉升。

據《路透》報導，貝森特周一指出，周末美中雙方已有大量溝通，未來仍會安排更多會議。

他表示：「美中緊張局勢已大幅緩和。川普說，關稅將延至 11 月 1 日生效。他將在南韓與習主席會面，我相信這次會議仍會如期舉行。」

中國商務部新聞發言人周二說，有記者問：近日美方官員稱，在得知中方對稀土等相關物項採取出口管制措施後，提出與中方進行通話，但中方推遲了這一建議。同時美方表示，雙方需要找到回到穩定局面的辦法。請問商務部對此有何評論？

中國商務部新聞發言人稱，中方注意到有關情況。近日中方已就美威脅對華加徵 100% 關稅等限制措施闡明了有關立場。中國商務部新聞發言人願重申，關於稀土等相關物項的出口管制措施，是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。

中國商務部新聞發言人提到，中國作為負責任大國，始終堅定維護自身國家安全和國際共同安全，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將一如既往地予以許可，共同維護全球產供鏈安全穩定。

中國商務部新聞發言人表示，措施提出前，中方已通過雙邊出口管制對話機制通報美方。

中國商務部新聞發言人強調，反觀美方，長期泛化國家安全，濫用出口管制，對華採取歧視性做法。特別是中美馬德里經貿會談以來，美方持續新增一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。

中國商務部新聞發言人說，關於關稅戰、貿易戰，中方的立場一貫。打，奉陪到底；談，大門敞開。中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，雙方合則兩利，鬥則俱傷。

中國商務部新聞發言人稱，過去四輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，能夠找到解決問題的辦法。雙方在中美經貿磋商機制框架下一直保持溝通，昨天還進行了工作層會談。