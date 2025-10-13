盤中速報 - Aptos大漲8.42%，報3.85美元
鉅亨網新聞中心
Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過8.42%，最新價格3.85美元，總成交量達0.52億美元，總市值26.50億美元，目前市值排名第 25 名。
近 1 日最高價：4.03美元，近 1 日最低價：3.52美元，流通供給量：686,642,651。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-26.30%
- 近 1 月：-16.57%
- 近 3 月：-21.19%
- 近 6 月：-19.32%
- 今年以來：-56.84%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 達世幣大跌8.56%，報52.4美元
- 盤中速報 - 雪崩代幣大漲8.55%，報22.85美元
- 盤中速報 - NEAR大漲8.84%，報2.524美元
- 盤中速報 - AAVE大漲8.04%，報253.7美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇