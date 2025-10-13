盤中速報 - 恆生指數下跌-788.8點至25501.52點，跌幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日11:28，恆生指數下跌788.8點（或3%），暫報25501.52點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.13%
- 近 1 月：-0.37%
- 近 3 月：+8.91%
- 近 6 月：+25.7%
- 今年以來：+31.06%
焦點個股
大中華區概念領跌-5.18%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 7.01% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 下跌 5.98% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 5.7% 。
電子零件概念領跌-3.84%。其中 瑞聲科技(02018-HK) 下跌 7.02% ; 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 6.62% ; 高偉電子(01415-HK) 下跌 6.03% 。
