1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、力積電 (6770-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中鋼 (2002-TW)、南亞科 (2408-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中鋼 (2002-TW)、力積電 (6770-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、華邦電 (2344-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、南亞科 (2408-TW)、中鋼 (2002-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
力積電 (6770-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)


5. 外資當日 (09) 賣超的股票
力積電 (6770-TW)、南亞科 (2408-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)
 

力積電28.75-5.12%
中鋼18.6-2.11%
南亞科97.5-1.02%
華邦電43.05-0.92%
元大台灣5060.25-2.19%
國泰台灣領袖5025.26-2.24%
中信中國50正213.16-8.99%
元大高股息36.67-2.00%

