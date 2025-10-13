萬物智聯加速！中國啟動衛星物聯網商用化試驗 要搶規模上兆人民幣「空天地海」市場

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-13 14:00

中國工信部上周五 (10 日) 發布《關於組織開展衛星物聯網業務商用試驗的通知（徵求意見稿）》(下稱《通知》)，明確提出將透過商用試驗豐富衛星通訊市場供給、激發主體活力，形成可複製的經驗模式，此舉被視為中國衛星物聯網 (Satellite IoT) 業務加速商用的關鍵訊號，引發業界高度關注。

萬物智聯加速！中國啟動衛星物聯網商用化試驗

目前，衛星物聯網已成為支撐新型工業化與數位轉型的核心資訊基礎設施。中國工信部指出，加速衛星物聯網商用不僅能優化市場供給，更能為商業航太、低空經濟等新興產業提供安全發展支援。

中國官媒《人民日報》報導指出，衛星物聯網商用不僅是技術落地的重要一步，更是培育新質生產力、深化改革的策略舉措。本試驗聚焦於低速廣域物聯服務，涵蓋穿戴式裝置、交通工具等多元場景，核心目標是建構可複製的商業模式與安全監管體系。

為保障質量，中國工信部設定了清晰門檻，參與企業需具備衛星物聯網星座建設能力、長期服務信譽及科學的試驗方案，經地方初審與工信部專家評估後方可入圍。技術與安全層面上，企業需接取工業互聯網識別解析體系、全面支援 IPv6，嚴格規範無線電頻率使用，並落實網路安全與資料責任。這是中國衛星通訊政策從框架設計邁向實操的標誌。

今年初，中國工信部曾發布《關於優化業務准入促進衛星通訊產業發展的指導意見》，支持民企參與衛星物聯網業務。本次試驗透過「試驗—評估—推廣」閉環，既防治風險，也為新興產業提供規範模板，服務國家雙循環策略。

市場前景方面，衛星物聯網潛力大。衛星顧問公司 Euroconsult 預測，2030 年全球衛星物聯網連線數將超 3 億，市場規模有望達千億美元。

中國銀河證券出具研究報告指出，中國衛星物聯網星座規劃具有前瞻性，重點服務「一帶一路」國家，這些地區網路覆蓋不足，對低成本衛星服務需求迫切。隨著組網完善，中國衛星物聯網的全球化市場將快速擴容。

衛星通訊的「天地融合」能力正重塑產業生態，其覆蓋廣、容量大、品質高的優勢，讓海洋、沙漠、高空等傳統盲點實現通訊覆蓋，已應用於緊急救援、遠洋航運等場景。

如今，這項技術更從專業設備走向大眾消費，華為、小米等手機廠商已推出支援衛星通訊的機型，中小品牌加速跟進，透過客製化晶片、優化天線降低成本，衛星功能漸成手機差異化競爭點。

此外，中國移動、中國電信、聯通均獲衛星行動通訊業務許可，進一步啟動緊急通訊、海事通訊等應用。