鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至26.77元，預估目標價為459元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.19元下修至26.77元，其中最高估值31.33元，最低估值24.97元，預估目標價為459元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|31.33(33.23)
|37.87
|39.86
|最低值
|24.97(24.97)
|27.31
|31.26
|平均值
|27.02(27.38)
|31.08
|34.64
|中位數
|26.77(27.19)
|30.79
|34.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|105,427,870
|114,929,650
|132,698,000
|最低值
|99,460,000
|100,207,000
|106,638,660
|平均值
|101,852,960
|106,758,520
|116,425,240
|中位數
|101,747,340
|106,172,500
|116,388,590
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|33.43
|38.32
|45.96
|63.87
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|102,787,751
|110,428,698
|109,956,674
|135,365,510
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
