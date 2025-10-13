鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至26.77元，預估目標價為459元

search icon



Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至26.77元，預估目標價為459元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.19元下修至26.77元，其中最高估值31.33元，最低估值24.97元，預估目標價為459元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值31.33(33.23)37.8739.86
最低值24.97(24.97)27.3131.26
平均值27.02(27.38)31.0834.64
中位數26.77(27.19)30.7934.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值105,427,870114,929,650132,698,000
最低值99,460,000100,207,000106,638,660
平均值101,852,960106,758,520116,425,240
中位數101,747,340106,172,500116,388,590

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS33.4338.3245.9663.87
營業收入
(單位：新台幣千元)		102,787,751110,428,698109,956,674135,365,510

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

