盤中速報 - ether.fi大漲11.22%，報1.24美元
鉅亨網新聞中心
ether.fi(ETHFI)在過去 24 小時內漲幅超過11.22%，最新價格1.24美元，總成交量達0.36億美元，總市值5.85億美元，目前市值排名第 54 名。
近 1 日最高價：1.31美元，近 1 日最低價：1.09美元，流通供給量：466,004,038。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-38.60%
- 近 1 月：-23.04%
- 近 3 月：-0.54%
- 近 6 月：+121.07%
- 今年以來：-49.18%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 波卡幣大漲8.32%，報3.24美元
- 盤中速報 - 哈希圖大漲9.98%，報0.1847美元
- 盤中速報 - Dogwifhat大漲14.38%，報0.55美元
- 盤中速報 - Arbitrum大漲10.44%，報0.33美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇