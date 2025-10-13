鉅亨網新聞中心 2025-10-13 10:10

中美科技貿易摩擦持續升級，德州宣布對全球 Wi-Fi 設備龍頭 TP-Link 展開正式調查，指控其可能協助取得並濫用美國消費者資料，此舉立即引發市場對中國跨境賣家系統性風險的擔憂。

才剛付完1.35億美元又出事！TP-Link再遭美調查 涉濫用消費者資料。(圖:shutterstock)

德州總檢察長辦公室表示，此次調查將審查 TP-Link 是否誤導消費者關於其獨立於中國的程度、其技術是否存在更嚴重的漏洞，以及設備是否違反德州隱私法不當收集或披露了消費者資料。TP-Link 成立於中國深圳，現已成為全球 Wi-Fi 設備領先供應商，但即使採取在地化運營，仍難以擺脫「身份標籤」的困境。

TP-Link 發言人回應查詢時表示，公司將繼續與美國商務部緊密合作，解決任何憂慮，包括降低商務部可能提出的風險。公司相信商務部的審查將認可 TP-Link 的營運和產品安全性。

TP-Link 強調產品存在的漏洞是業界普遍現象，比較數據顯示 TP-Link 的安全表現與其他主要業界品牌相當，甚至在某些情況下更佳。白宮發言人未有回應相關查詢。商務部發言人則表示，當局不會評論執法事宜，也不會確認或否認任何調查。

這並非 TP-Link 今年首次面臨挑戰。值得注意的是，TP-Link 去年底才剛支付高達 1.35 億美元與 NETGEAR 達成專利訴訟和解，才避免了相關產品在美被發布排除令而遭禁售的風險。

TP-Link 的遭遇折射出中國硬體賣家在美國市場面臨的系統性挑戰。近年來，美國市場對中國賣家忌憚萬分，開始透過資料安全調查和本土企業主導的高額專利訴訟等方式阻止其發展。許多知名跨境企業，例如 3D 列印領域的 Bambu Lab（拓竹科技）和汽車診斷工具的道通科技，也都曾捲入類似的專利侵權訴訟，並以支付巨額和解金告終。