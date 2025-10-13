盤中速報 - Ethena大漲9.44%，報0.42美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過9.44%，最新價格0.42美元，總成交量達1.66億美元，總市值27.53億美元，目前市值排名第 23 名。
近 1 日最高價：0.42美元，近 1 日最低價：0.35美元，流通供給量：6,621,875,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-36.79%
- 近 1 月：-52.61%
- 近 3 月：+14.45%
- 近 6 月：+7.86%
- 今年以來：-61.51%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Radiant Capital大跌9.88%，報0.02美元
- 盤中速報 - NEAR大漲8.62%，報2.494美元
- 盤中速報 - 哈希圖大漲9.42%，報0.1863美元
- 盤中速報 - AAVE大漲8.64%，報254.6美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇