盤中速報 - 文件幣大跌26.39%，報1.69美元
文件幣(FIL)在過去 24 小時內跌幅超過26.39%，最新價格1.69美元，總成交量達1.25億美元，總市值11.54億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：2.6美元，近 1 日最低價：0.32美元，流通供給量：684,914,171。
Filecoin是一個去中心化的檔案儲存和共用系統，利用區塊鏈技術來保護資料的完整性。該區塊鏈建立在「複製證明」和「時空證明」上，用戶可將儲存空間租借給其他用戶，能以更快的速度提供所需資料者將會得到手續費獎勵，鼓勵節點複製並保存檔案。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.89%
- 近 1 月：-7.78%
- 近 3 月：-11.24%
- 近 6 月：-2.13%
- 今年以來：-55.13%
