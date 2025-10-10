盤中速報 - 愛麗絲大漲18.4%，報0.443美元

MyNeighborAlice由瑞典的遊戲公司Antler Interactive開發，被稱為「去中心化的動物森友會」，是一個區塊鏈沙盒遊戲，用戶不需要任何區塊鏈知識即可進行遊戲，其原生代幣為Alice，用戶可以搜集遊戲中的道具作為非同質化代幣NFT，甚至實現社區自主治理，是一個備受矚目的項目。