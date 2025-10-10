盤中速報 - 愛麗絲大漲18.4%，報0.443美元
鉅亨網新聞中心
愛麗絲(ALICE)在過去 24 小時內漲幅超過18.4%，最新價格0.443美元，總成交量達0.91億美元，總市值0.30億美元，目前市值排名第 97 名。
近 1 日最高價：0.668美元，近 1 日最低價：0.365美元，流通供給量：99,795,028。
MyNeighborAlice由瑞典的遊戲公司Antler Interactive開發，被稱為「去中心化的動物森友會」，是一個區塊鏈沙盒遊戲，用戶不需要任何區塊鏈知識即可進行遊戲，其原生代幣為Alice，用戶可以搜集遊戲中的道具作為非同質化代幣NFT，甚至實現社區自主治理，是一個備受矚目的項目。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+50.70%
- 近 1 月：+26.85%
- 近 3 月：+7.68%
- 近 6 月：+25.62%
- 今年以來：-58.13%
