鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至11.56元，預估目標價為372.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對研華(2395-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.66元下修至11.56元，其中最高估值13.47元，最低估值10.54元，預估目標價為372.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|13.47(13.47)
|15.96
|19.05
|最低值
|10.54(10.54)
|11.96
|13.74
|平均值
|11.56(11.64)
|13.71
|15.92
|中位數
|11.56(11.66)
|13.64
|15.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72,629,960
|80,754,330
|90,322,680
|最低值
|68,419,000
|69,309,850
|75,743,630
|平均值
|70,437,280
|76,460,810
|84,892,330
|中位數
|70,545,710
|77,210,470
|85,200,360
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|10.45
|12.65
|13.85
|10.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,786,293
|64,567,697
|68,744,701
|58,622,050
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 研華9月營收月增1成 Q3優預期、前三季創同期高
- 營收速報 - 研華(2395)9月營收62.08億元年增率高達25.4％
- 研華結盟高通旗下Edge Impulse 推動邊緣 AI 快速開發
- 智慧能源周、淨零永續展10月底登場 低碳創新驅動綠色經濟成長
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇