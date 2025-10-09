search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至11.56元，預估目標價為372.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對研華(2395-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.66元下修至11.56元，其中最高估值13.47元，最低估值10.54元，預估目標價為372.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值13.47(13.47)15.9619.05
最低值10.54(10.54)11.9613.74
平均值11.56(11.64)13.7115.92
中位數11.56(11.66)13.6415.62

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值72,629,96080,754,33090,322,680
最低值68,419,00069,309,85075,743,630
平均值70,437,28076,460,81084,892,330
中位數70,545,71077,210,47085,200,360

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS10.4512.6513.8510.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,786,29364,567,69768,744,70158,622,050

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股市場預估eps

