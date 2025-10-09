鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至43.44元，預估目標價為1215元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由43.06元上修至43.44元，其中最高估值45.72元，最低估值37.34元，預估目標價為1215元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值45.72(45.72)61.8174.09
最低值37.34(37.34)4754.17
平均值42.58(42.28)54.3364.81
中位數43.44(43.06)55.9164.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值245,662,000309,292,520369,741,040
最低值225,790,280259,450,080281,192,760
平均值236,523,480284,236,940326,957,630
中位數238,001,000285,971,000332,464,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.4915.9914.648.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,424,74484,188,42677,205,22359,598,681

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

