鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至43.44元，預估目標價為1215元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由43.06元上修至43.44元，其中最高估值45.72元，最低估值37.34元，預估目標價為1215元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|45.72(45.72)
|61.81
|74.09
|最低值
|37.34(37.34)
|47
|54.17
|平均值
|42.58(42.28)
|54.33
|64.81
|中位數
|43.44(43.06)
|55.91
|64.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|245,662,000
|309,292,520
|369,741,040
|最低值
|225,790,280
|259,450,080
|281,192,760
|平均值
|236,523,480
|284,236,940
|326,957,630
|中位數
|238,001,000
|285,971,000
|332,464,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.49
|15.99
|14.64
|8.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
