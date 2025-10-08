鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至7.68元，預估目標價為162.93元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.53元上修至7.68元，其中最高估值8.57元，最低估值6.25元，預估目標價為162.93元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.57(8.57)12.2711.149.91
最低值6.25(6.25)5.085.086.89
平均值7.5(7.46)8.647.797.98
中位數7.68(7.53)9.267.377.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值116.05億133.34億139.07億114.58億
最低值109.00億94.59億93.95億94.55億
平均值112.69億120.22億114.48億104.57億
中位數113.46億119.57億113.82億104.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.122.231.533.973.79
營業收入31.38億38.24億57.41億66.27億82.86億

詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

