鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至7.68元，預估目標價為162.93元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.53元上修至7.68元，其中最高估值8.57元，最低估值6.25元，預估目標價為162.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.57(8.57)
|12.27
|11.14
|9.91
|最低值
|6.25(6.25)
|5.08
|5.08
|6.89
|平均值
|7.5(7.46)
|8.64
|7.79
|7.98
|中位數
|7.68(7.53)
|9.26
|7.37
|7.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|116.05億
|133.34億
|139.07億
|114.58億
|最低值
|109.00億
|94.59億
|93.95億
|94.55億
|平均值
|112.69億
|120.22億
|114.48億
|104.57億
|中位數
|113.46億
|119.57億
|113.82億
|104.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.12
|2.23
|1.53
|3.97
|3.79
|營業收入
|31.38億
|38.24億
|57.41億
|66.27億
|82.86億
詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至7.15元，預估目標價為147.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至6.68元，預估目標價為144.24元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調降至14元，幅度約4.11%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.86元，預估目標價為20.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇