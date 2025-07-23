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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至7.15元，預估目標價為147.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由7元上修至7.15元，其中最高估值7.96元，最低估值5.73元，預估目標價為147.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.96(7.96)9.338.466.51
最低值5.73(5.73)5.143.014.97
平均值6.93(6.88)7.466.295.84
中位數7.15(7)7.756.425.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值114.53億123.56億122.41億104.04億
最低值99.07億93.00億75.93億94.74億
平均值105.72億107.87億101.67億99.23億
中位數104.93億106.29億104.10億98.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.122.231.533.973.79
營業收入31.38億38.24億57.41億66.27億82.86億

詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAEM

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