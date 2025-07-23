鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至7.15元，預估目標價為147.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由7元上修至7.15元，其中最高估值7.96元，最低估值5.73元，預估目標價為147.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.96(7.96)
|9.33
|8.46
|6.51
|最低值
|5.73(5.73)
|5.14
|3.01
|4.97
|平均值
|6.93(6.88)
|7.46
|6.29
|5.84
|中位數
|7.15(7)
|7.75
|6.42
|5.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|114.53億
|123.56億
|122.41億
|104.04億
|最低值
|99.07億
|93.00億
|75.93億
|94.74億
|平均值
|105.72億
|107.87億
|101.67億
|99.23億
|中位數
|104.93億
|106.29億
|104.10億
|98.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.12
|2.23
|1.53
|3.97
|3.79
|營業收入
|31.38億
|38.24億
|57.41億
|66.27億
|82.86億
詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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