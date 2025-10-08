鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水(SBSW-US)EPS預估上修至1.01元，預估目標價為10.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共5位分析師，對西班伊靜水(SBSW-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元上修至1.01元，其中最高估值1.11元，最低估值0.65元，預估目標價為10.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.11(1.11)1.811.50.59
最低值0.65(0.65)0.920.560.59
平均值0.91(0.87)1.261.190.59
中位數1.01(0.91)1.151.360.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值75.72億93.55億86.52億69.81億
最低值49.65億59.01億62.71億69.81億
平均值65.98億76.78億74.78億69.81億
中位數68.96億76.41億74.68億69.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.613.081.59-2.89-0.56
營業收入77.37億116.42億84.45億61.57億61.17億

詳細資訊請看美股內頁：
西班伊靜水(SBSW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

西班伊靜水11.47+1.41%

