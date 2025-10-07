營收速報 - 竹陞科技(6739)9月營收7,805萬元年增率高達101.58％

search icon



竹陞科技(6739-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣7,805萬元，年增率101.58%，月增率3.61%。

今年1-9月累計營收為5.50億元，累計年增率94.38%。

最新價為980元，近5日股價上漲11.74%，相關其他電子類指數上漲2.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11 張
  • 外資買賣超：+18 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 7,805萬 102% 4%
25/8 7,533萬 103% 9%
25/7 6,920萬 105% 8%
25/6 6,428萬 91% 7%
25/5 6,031萬 85% 10%
25/4 5,506萬 61% 3%

竹陞科技(6739-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

