營收速報 - 竹陞科技(6739)9月營收7,805萬元年增率高達101.58％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為5.50億元，累計年增率94.38%。
最新價為980元，近5日股價上漲11.74%，相關其他電子類指數上漲2.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11 張
- 外資買賣超：+18 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|7,805萬
|102%
|4%
|25/8
|7,533萬
|103%
|9%
|25/7
|6,920萬
|105%
|8%
|25/6
|6,428萬
|91%
|7%
|25/5
|6,031萬
|85%
|10%
|25/4
|5,506萬
|61%
|3%
竹陞科技(6739-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
