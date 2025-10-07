盤中速報 - Bonk大漲10.55%，報0美元
鉅亨網新聞中心
Bonk(BONK)在過去 24 小時內漲幅超過10.55%，最新價格0美元，總成交量達0.63億美元，總市值17.57億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：80,841,339,109,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.70%
- 近 1 月：-0.95%
- 近 3 月：-10.49%
- 近 6 月：+100.81%
- 今年以來：-33.63%
