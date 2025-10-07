鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.87億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格124,591.28美元，24小時漲跌幅+0.57%；以太幣(ETH)現報價格4,683.22美元，24小時漲跌幅+3.57%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.87億美元；USDC(USDC)24小時成交量達21.09億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達20.36億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：ALPINE(ALPINE)24小時跌幅19.1%；Starknet Token(STRK)24小時跌幅19.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅74.4%；桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅4.05%；Juventus Fan Token(JUV)近一週漲幅3.96%。
近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅113%；CELO(CELO)近一週跌幅71.4%；達世幣(DASH)近一週跌幅53.7%。
